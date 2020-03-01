До 2021 года в Нижнем Тагиле отремонтируют 16 дорог

15:26 | 13.03.2020

До следующего года в Нижнем Тагиле планируют отремонтировать 16 дорог. Соответствующая документация опубликована на официальном портале госзакупок.



За полтора года планируется полностью отремонтировать 16 улиц: Индустриальную (от Металлургов до Циолковского), Монтажников (от Садоводов до Зеленстроевской), Заречную, Бригадную (от Черноисточинского шоссе до Фотеевской), Карла Маркса (от Октябрьской революции до Островского), Чайковского (от Свердлова до Ильича), Серова (от Фрунзе до Первомайской), Октябрьской революции (от Газетной до Заводской), Калинина, Захарова, Карла Либкнехта (от Победы до Жуковского), Энтузиастов, Валегин бор (автомобильная дорога к Противотуберкулезному диспансеру №3), Серебрянский тракт, Цементную (от Восточного шоссе до Проезжей) и Черноисточинское шоссе (местный проезд).



Для ремонта дорог из местного бюджета готовы выделить 605 миллионов рублей. Подрядчиком выступил МУП «Тагилдорстрой». Ожидается, что работы начнутся 1 мая, а закончатся 25 сентября 2021 года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»