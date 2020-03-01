В прокуратуре Свердловской области назначили нового «надзирателя» за Следственным комитетом

15:03 | 13.03.2020

В прокуратуре Свердловской области сменился начальник Управления по надзору за процессуальной деятельностью Следственного комитета Российской Федерации. Им назначен Александр Костин, который до последнего времени занимал должность начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов полицейского следствия и дознания.



До Александра Костина Управление по надзору за процессуальной деятельностью СК РФ прокуратуры Свердловской области возглавлял Игорь Колобов, который покинул надзорное ведомство в январе этого года. В прокуратуре Свердловской области он отвечал за надзор за раскрытием и расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, отнесенных к подследственности органов Следственного комитета Российской Федерации, включая все громкие коррупционные преступления последних лет, в том числе в отношении полицейских.



Отметим также, что начальник отдела по надзору за исполнением законов об обороте наркотиков прокуратуры Свердловской области Михаил Шаров в статусе и.о. возглавил Управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

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