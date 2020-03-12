Схема движения автобуса №26 в Екатеринбурге будет изменена

12:22 | 13.03.2020

Фото: ngzt.ru

С 14 марта в Екатеринбурге изменится схема движения автобуса №26 для улучшения качества обслуживания граждан, об этом сообщили в администрации города.



Теперь автобус №26, следовавший от ТРК «Глобус» до ТСЦ «Мега» поедет от ТСЦ «Мега» до остановки «Южная» по улицам: Московский тракт – Репина – Зоологическая – Серафимы Дерябиной – Вильгельма де Генина – Краснолесья – Амундсена – Предельная – Умельцев – 2-ая Новосибирская – Зенитчиков – Палисадная – Дорожная – Военная – 8-е Марта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»