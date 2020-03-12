В екатеринбургском Ботаническом саду распустилась 100-летняя пальма

11:02 | 13.03.2020

Фото: ботанический сад УРО РАН

В Екатеринбурге в Ботаническом саду распустилась 100-летняя пальма. По словам сотрудников сада, это явление является довольно редким. Последний раз у пальмы вырастали листья 2 года назад.



Специалисты рассказали, что вначале листья имеют вид светло-зеленых пушистых ростков, а спустя месяц станут разворачиваться мелкие свернутые спиральные листочки.



Стоит отметить, что такой вид пальмы, цикас проникающий, является одним из древнейших растений на земле. Продолжительность жизни дерева может составлять более 5000 лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»