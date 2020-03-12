Новости дня
11:02 | 13.03.2020
Фото: ботанический сад УРО РАН
В екатеринбургском Ботаническом саду распустилась 100-летняя пальма
Специалисты рассказали, что вначале листья имеют вид светло-зеленых пушистых ростков, а спустя месяц станут разворачиваться мелкие свернутые спиральные листочки.
Стоит отметить, что такой вид пальмы, цикас проникающий, является одним из древнейших растений на земле. Продолжительность жизни дерева может составлять более 5000 лет.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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11:02 | 13.03.2020
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