В Екатеринбурге на границе Академического с Широкой Речкой построят спортивный городок

10:26 | 13.03.2020

Фото: «Группа ЛСР»

В уральской столице на границе Академического с Широкой Речкой может появиться спортивный городок с кортом и воркаут-площадкой, об этом рассказали в пресс-службе «Группы ЛСР».



Корт будет оснащен хоккейными бортами, улавливающей сеткой, защитным полутораметровым ограждением, разметкой для игр и освещением. На площадке предусмотрено покрытие в виде специального мягкого прорезиненного материала. В зоне для воркаута для горожан появятся турники с канатом и брусьями, гимнастическими кольцами и другие спортивные снаряды.



Планируется, что площадка откроется осенью этого года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»