Пожарами на Уралмаше заинтересовались силовики

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«Это даст гарантию, что решения будут приниматься оперативно, скоординированно. Самое главное сейчас – помочь людям. Все бюрократические моменты должны отойти на второй план. Я лично держу на особом контроле всю ситуацию. Наши сотрудники в любой момент готовы оказать всю возможную помощь в рамках наших полномочий», – заявил Роман Кравченко.
По его словам, во время всех пожаров на местах были сотрудники Администрации района из отдела ЖКХ, они консультировали пострадавших и составляли списки.
«Мы пригласили всех, чье имущество сгорело, на следующий день к нам в Администрацию. Люди смогли прийти только через день. Им было предложено временно переселиться в маневренный фонд, однако, никто из погорельцев не захотел воспользоваться этим предложением. Но это ни в коем случае не значит, что теперь их судьба становится не нашим делом», – добавил Кравченко.
Напомним, что за минувшую неделю произошло возгорание в чердаках домов № 31 и 39 по улице 40-летия Октября и доме № 7 по улице Авангардной. Это деревянные двухподъездные дома 1920-1930-х годов постройки, которые, тем не менее, не признаны аварийными.
По мнению жильцов, произошедшее дело рук застройщиков, которые осваивают близлежащую территорию, так как чердаки всегда были закрыты, не захламлены, поэтому и возгораться там нечему. В настоящее время управляющие компании (все три дома обслуживают разные УК) уже провели восстановительные работы.
© «Вечерние ведомости»
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