Новости дня
12:07 | 12.03.2020
В Нижнем Тагиле возбуждено два уголовных дела из-за двух «обрезов» и 700 рублей
Как сообщают в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», 6 февраля сотрудники полиции изъяли у жителя Нижнего Тагила два «обреза» в рамках операции «Арсенал». Выяснилось, что 58-летний гражданин получил оружие от знакомого в качестве гарантии возврата займа в размере 700 рублей. Экспертиза признала изъятое оружие огнестрельным. В отношении 58-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по факту незаконного хранения оружия.
Также в отношении 61-летнего пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Статья предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, заработной платы или другого дохода.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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