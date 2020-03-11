В Екатеринбурге ищут подрядчика для ремонта крыши администрации

11:42 | 12.03.2020

Фото: ura.news

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для ремонта кровли здания горадминистрации. Максимальная цена контракта – 8,2 миллиона рублей. Деньги выделяются из городского бюджета.



Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, подрядчику необходимо закупить и транспортировать материал, заменить все элементы покрытия кровли, водосточные воронки, вентиляционные стояки и двери для выхода на кровлю. Помимо прочего, исполнителю предстоит заняться монтажом снегозадержателя и ограждения кровли, системы электрического обогрева для защиты от обледенения карниза и водосточных воронок.



Срок выполнения работ до 20 июля 2020 года. А заявку на участие в аукционе можно подать до 19 марта. Исполнителя выберут в тот же день в 11:00.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»