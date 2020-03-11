Тотальная пробка парализовала трамвайное движение в центре Екатеринбурга

09:56 | 12.03.2020

Фото: map.ettu.ru

Сегодня утром в центре Екатеринбурга возник коллапс из-за одного трамвайного вагона – на проспекте Ленина движение в направлении Оперного театра было парализовано как со стороны площади 1905 года, так и со стороны улицы Луначарского.



Как написал Максим Путинцев на своей странице в Facebook, и на Ленина, и на Луначарского стоят вагоны до горизонта. «Полнейший трамвайный армагеддон», – комментирует ситуацию главный редактор «Эха Москвы Екатеринбург».



Как выяснилось позднее, инцидент произошел из-за неисправности одного вагона, который ждал буксировку. Об этом сообщили в диспетчерской Гортранса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»