В Екатеринбурге ищут 19-летнюю девушку

20:47 | 11.03.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В столице Урала разыскивают 19-летнюю девушку. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».



Яна Андреева Смирнова ушла из дома еще 28 февраля и до сих пор ее вернулась. Приметы пропавшей: рост 175 см, нормальное телосложение, голубые глаза, чёрные волосы.



Особые приметы: тату на запястьях, на одной руке — крупные цветы, на другой — фраза на английском языке.



На момент пропажи Яна была одета в бирюзовую куртку, черные спортивные штаны с белой полосой и черные кроссовки.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Яны Смирновой, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52, 112

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»