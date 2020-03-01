Новости дня
14:21 | 11.03.2020
Мэрия Екатеринбурга решит проблему «парковки на газонах»
В ближайшее время в силу вступят изменения в законе об административных нарушениях, которые позволяют МВД представлять личные данные собственников машинах органам местной власти для дальнейшего возбуждения дела. В столице Урала решается вопрос о том, запрещается ли автовладельцам оставлять машины на газонах. В городе на данный момент, по словам представителя комитета по защите прав автовладельцев Кирилла Форманчука, не запрещена парковка на озелененной территории, а запрещено «портить газон». Подобная формулировка подразумевает, что машины, которые заезжают на газон, штрафовать не за что, если они не испортили данную территорию.
Высокинский сообщил Накануне.RU, что сейчас ведется работа по урегулированию этого вопроса: «Нужно решать таким образом: если пространство не предназначено для парковки, но на нем стоит автомобиль, то автовладелец должен понести большой штраф».
Планируется, что результаты обсуждений будут показаны в мае 2020 года. Этим вопросом лично занимается вице-мэр по благоустройству Екатеринбурга Алексей Бубнов.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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