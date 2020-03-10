В поселке Зюзельский будут судить свердловчан, обвиняемых в убийстве четырех человек

12:51 | 11.03.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В поселке Зюзельский будут судить мужчину и его сожительницу, обвиняемых в убийстве четырех человек, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



Трое потерпевших: мужчина, его сожительница и её мать были убиты в ночь на 21 февраля из-за личной неприязни. Они проживали вместе с обвиняемыми в одном доме и постоянно ссорились. В итоге, будучи в состоянии опьянения, подсудимые убили своих оппонентов с помощью ножей, ледоруба, деревянной биты и гирлянды. Тела убитых они спрятали в подполе дома.



Позже, 21 февраля, подозреваемый мужчина убил ещё одного человека, который пришел в гости и также вступил в конфликт. С ним подсудимый расправился с помощью ремня и ножа, а тело оставил в сенях дома. Кроме того, он забрал у убитого сотовый телефон.



Раскрыть убийства следователям удалось при отработке сообщения об исчезновении гостя.



Мужчину и женщину обвиняют в преступлениях по пунктам «а», «ж», части 2 статьи 105 УК РФ, части 1 статьи 244 УК РФ и части 1 статьи 158 УК РФ. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»