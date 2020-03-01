Французские баскетболистки отказались лететь в Екатеринбург на матч с УГМК

19:54 | 10.03.2020

Фото: БК УГМК

Французский клуб «Монпелье» принял решение не лететь в Екатеринбург на матч 11 марта. Из-за этого матч ¼ Евролиги отменен, об этом сообщили в пресс-службе клуба.



Решение о судьбе данного матча и других игр серии за выход в «финал четырех» Евролиги примут руководящие органы ФИБА-Европа до конца текущей недели.



Добавим, что следующую игру уралочки проведут против красноярского «Енисея» в рамках чемпионата Премьер-лиги 15 марта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»