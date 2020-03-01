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19:39 | 10.03.2020

Фото: МО МВД «Краснотурьинский»

В Краснотурьинске полиция задержала свердловчанина, укравшего 7 телефонов из магазина

В Краснотурьинске сотрудники полиции задержали свердловчанина, укравшего 7 телефонов из магазина, об этом рассказали в МО МВД «Краснотурьинский».

Сумма ущерба составила около 104 тысячи рублей. О краже в дежурную часть сообщил охранник магазина, после чего полицейские приступили к поискам.

Подозреваемым оказался 19-летний молодой человек, который ранее был несколько раз судим. Имущество он похитил в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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