Новости дня
10:25 | 10.03.2020
Под Екатеринбургом в ходе лыжного марафона умер зритель
Как сообщили veved.ru очевидцы, за несколько минут до старта мужчине-зрителю возрастом около 60-ти лет неожиданно стало плохо, он упал. Медики был рядом, они оперативно попытались оказать ему медицинскую помощь, но через 20 минут он скончался. На место выезжала полиция.
По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:26 | 10.03.2020
На Среднем Урале потеплеет до + 10 °С
13:57 | 10.03.2020
Дмитрий Махонин: При прохождении паводка каждый житель Прикамья должен чувствовать себя защищенным
13:52 | 10.03.2020
Из-за разбитых фонарей за Оперным театром в Екатеринбурге подрядчику отказались платить деньги
13:31 | 10.03.2020
В Перми увеличилось количество бесплатных занятий по зумбе
13:29 | 10.03.2020
На Урале пропал мужчина. СК возбудил дело по статье «Убийство»
13:23 | 10.03.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на лекцию и презентации книг
13:04 | 10.03.2020
В Екатеринбурге малолитражка сбила ребенка, который торопился в школу
13:00 | 10.03.2020
Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле пройдет без зрителей
12:45 | 10.03.2020
В 2019 году инвестиции в экономику Пермского края выросли на 11,2%
12:40 | 10.03.2020
В Перми состоится первая встреча рабочей группы по реализации программы «Молодая семья» в 2020 году
12:19 | 10.03.2020
Неделя в Перми будет теплой
12:13 | 10.03.2020
СКР по Свердловской области заинтересовался гибелью машиниста под колесами электровоза
11:44 | 10.03.2020
В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка
10:25 | 10.03.2020
Под Екатеринбургом в ходе лыжного марафона умер зритель
10:19 | 10.03.2020
Супрематический крест в Екатеринбурге не пережил уральскую зиму
10:14 | 10.03.2020
Пропавший в Ирбите таксист найден живым и здоровым
10:05 | 10.03.2020
Под Верхней Пышмой пожар тушили шесть часов
09:46 | 10.03.2020
Выступление Rammstein в Екатеринбурге подверглось цензуре
19:12 | 9.03.2020
В Екатеринбурге больше месяца ищут пенсионерку
19:01 | 9.03.2020
Заксобрание утвердило соглашение губернаторов о границе между Свердловской и Челябинской областями
18:14 | 9.03.2020
В свердловской деревне разберут мост через реку, соединяющий жителей с соседним селом и трассой
17:32 | 9.03.2020
В Екатеринбурге глыба льда упала на маму с ребенком
16:55 | 9.03.2020
Стали известны подробности ДТП в Екатеринбурге с участием Lexus
16:14 | 9.03.2020
В Нижнем Тагиле грузовые вагоны сошли с рельсов
14:38 | 9.03.2020
В Нижнем Тагиле трамвай чуть не сбил пьяного пешехода