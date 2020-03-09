Под Екатеринбургом в ходе лыжного марафона умер зритель

10:25 | 10.03.2020

В минувшие выходные, 7 марта, под Екатеринбургом в ходе лыжного марафона «Европа-Азия», который проходил на площадке базы Хрустальной, умер зритель.



Как сообщили veved.ru очевидцы, за несколько минут до старта мужчине-зрителю возрастом около 60-ти лет неожиданно стало плохо, он упал. Медики был рядом, они оперативно попытались оказать ему медицинскую помощь, но через 20 минут он скончался. На место выезжала полиция.



По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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