Молодёжь Екатеринбурга примет участие в конкурсе «Моя законотворческая инициатива»

19:48 | 8.03.2020

Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге состоится «Моя законотворческая инициатива». Оргкомитет XV всероссийского конкурса молодёжи образовательных и научных организаций обьявил приём работ. Самые достойные предложения направят в профильные комитеты и комиссии Государственной Думы.



Основная цель конкурса — привлечение молодёжи к государственному управлению посредством участия в законотворческой деятельности, выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов для подготовки законодательных инициатив.



Принять участие могут люди от 14 до 30 лет, желающие попробовать себя в сфере нормативного правового регулирования.



Участникам необходимо создать проект со своими предложениями и представить его для оценки перед экспертным жюри. Работы должны быть подготовлены в рамках государственного строительства и конституционных правах граждан, образования, науки, здравоохранении и культуры, социальной политики, бюджетного, налогового и финансового законодательства, а также экономической политики.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»