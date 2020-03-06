Надежда ещё есть: уральский «Автомобилист» в напряженном матче обыграл «Сибирь» 1:5

17:46 | 8.03.2020

Фото: ХК «Сибирь»

Сегодня, 8 марта, уральский хоккейный клуб «Автомобилист» в напряжённом матче на выезде обыграл «Сибирь». Встреча прошла в Новосибирске.



В первом периоде команды показывали очень содержательный хоккей с обилием голевых моментов, однако открыть счёт так и не смогли. Во втором отрезке отличились в составе «Автомобилиста» Белоусов, Дацюк, Холланд, а в составе соперников – Романцев. В финальном периоде Секстон в ворота «Сибири» забил четвёртую шайбу, пятую оформил Березин.



Напомним, сейчас в серии счёт 3:1. Следующую встречу команды проведут 10 марта в Екатеринбурге.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»