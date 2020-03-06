В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области

22:49 | 7.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили об усилении ветра ночью 8 марта до 25 м/с.



Спасатели попросили уральцев оставаться бдительными и соблюдать меры безопасности. Так, гражданам стоит открываться от сильного ветра в подземных переходах и подъездах, не прятаться около стен домов, не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными баннерами и убирать хозяйственные вещи с балконов.



Кроме того, собственникам частных домов нужно следить за надежностью крепления тепличных конструкций. Также уральцам стоит соблюдать меры пожарной безопасности.



О всех происшествиях сотрудники МЧС просят сообщать по номерам «101» или «112».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»