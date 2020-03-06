В ДТП в Екатеринбурге пострадал ребенок

17:11 | 7.03.2020

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром в результате столкновения двух автомобилей на перекрестке улиц Малышева – Горького пострадала десятилетняя девочка.



В отделении пропаганды ГИБДД рассказали, что, по предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находилась 41-летняя екатеринбурженка со стажем вождения 12 лет, ехал по Малышева со стороны Гоголя. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора автомобиль на Горького врезался в BMW, которой управлял 45-летний мужчина, ехавшую на зелёный со стороны Добролюбова. Водитель вез дочку в музыкальную школу.



От удара немецкую иномарку отбросило на фонарный столб. В результате столкновения получила травмы девочка десяти лет. К счастью, ребенок ехал на заднем пассажирском сидении в детском кресле и был пристегнут ремнем безопасности.



Девочку госпитализировали в ДГКБ №№9 с диагнозом «ушиб грудной клетки». Травма оказалась незначительной и девочку отпустили домой.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»