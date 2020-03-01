МЧС предупреждает об усилении ветра на территории Свердловской области

16:48 | 6.03.2020

Завтра, 7 марта, на Среднем Урале ожидается мокрый снег и усиление ветра. МЧС рассылает соответствующие SMS-предупреждения.



«По данным синоптиков 07.03.2020г., местами в Свердловской области ожидается мокрый снег, усиление ветра до 23 м/с. Будьте бдительны», – написано в сообщении.



Добавим, что в случае возникновения аварийной ситуации следует незамедлительно сообщить о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»