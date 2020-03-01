Из столицы Урала на озеро Иссык-Куль планируется запустить прямые авиарейсы

15:45 | 6.03.2020

Из столицы Урала планируется запустить прямые авиарейсы на озеро Иссык-Куль в Киргизию. Об этом сегодня, 6 марта, сообщил директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев в ходе пресс-конференции.



Среди уральских туристов наибольшей популярностью пользуется Иссык-кульская область страны, туда ежегодно отправляются 90% свердловчан. Как заявил, Мальцев, планируется с помощью двух авиакомпаний – «Уральские авиалинии» и еще одним партнером – связать Екатеринбург прямым авиасообщением с Северным Кыргызстаном.



– Активность и глубина продаж по Кыргызстану начинается обычно за месяц — за две недели. Если ситуация будет благоприятная, и мы начнём продажу туров в мае, и даже в конце мая, мы не рискуем, чтобы полностью реализовать наши планы чартерного сообщения, – добавил Михаил Мальцев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»