В Екатеринбурге займутся реконструкцией улицы Кирова

13:23 | 6.03.2020

Фото: wikimapia.org

В уральской столице будут реконструировать улицу Кирова. Такое постановление подписал мэр Александр Высокинский.



Согласно документу, реконструкции подлежит участок от улицы Долорес Ибаррури до улицы Плотников с ремонтом трамвайного кольца и благоустройством улицы Субботников и набережной Верх-Исетского пруда.



Подготовить техзадание предстоит Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Также сотрудники Департамента займутся осуществлением приема предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»