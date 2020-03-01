В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели 4-летнего ребенка в пожаре

12:41 | 6.03.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Туринске возбудили уголовное дело по факту гибели 4-летнего мальчика при пожаре в частном доме. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, инцидент случился ночью 6 марта в деревянном доме по улице Спутников. Пожарные обнаружили тело ребенка в ходе тушения огня.



Стоит отметить, что в момент пожара в доме находились и родители мальчика. Сейчас они находятся в больнице с ожогами 2-3 степени.



Сейчас следователи совместно с сотрудниками МЧС устанавливают обстоятельства трагедии, проводят судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти ребенка и устанавливают причины пожара.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»