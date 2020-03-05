Новости дня
19:59 | 5.03.2020
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
В Реже свердловчанину назначили условный срок за применение насилия в отношении полицейского
В августе 2019 года мужчина, будучи пьяным, нарушал общественный порядок в подъезде дома. Жители вызвали сотрудников полиции, которые привезли подозреваемого в дежурную часть. Там дебошир попытался скрыться, направившись из фойе отделения к одному из магазинов, а когда полицейские вновь попытались его задержать, применил физическое насилие к одному из сотрудников.
Суд назначил мужчине 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
05.03.2020
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