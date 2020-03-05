В Реже свердловчанину назначили условный срок за применение насилия в отношении полицейского

19:59 | 5.03.2020

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Реже в законную силу вступил приговор в отношении свердловчанина, применившего насилие в отношении полицейского, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



В августе 2019 года мужчина, будучи пьяным, нарушал общественный порядок в подъезде дома. Жители вызвали сотрудников полиции, которые привезли подозреваемого в дежурную часть. Там дебошир попытался скрыться, направившись из фойе отделения к одному из магазинов, а когда полицейские вновь попытались его задержать, применил физическое насилие к одному из сотрудников.



Суд назначил мужчине 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»