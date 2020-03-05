Работы по ликвидации тления свалки на Уралмаше в Екатеринбурге будет продолжено

19:22 | 5.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Работы по ликвидации тления несанкционированной свалки на Уралмаше в Екатеринбурге будет продолжено. Такое поручение дал замглавы города Александр Ковальчик главе администрации Орджоникидзевского района Роману Кравченко.



Кравченко напомнил, что летом 2019 года на свалке произошло возгорание, которое было ликвидировано, но позже, в декабре, возникло вновь. Сложность состоит в том, что глубина карьера сопоставима с 9-этажным домом, поэтому мусор тлеет на большой глубине.



На сегодняшний день на месте дежурит пост сотрудников полиции, который запрещает въезд грузовиков с мусором на территорию. Также Ковальчик поручил сотрудникам органов внутренних дел продолжить расследование по установлению и привлечению к ответственности организаторов ввоза твёрдых коммунальных отходов на свалку.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»