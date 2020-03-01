В Екатеринбурге ищут предпринимателя, разбившего машину и нос участника движения

16:06 | 5.03.2020

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге водитель Infiniti и по совместительству индивидуальный предприниматель Андрей Колчанов разбил сначала автомобиль другого участника движения, а потом и его нос. После произошедшего дебошир скрылся с места происшествия.



Несмотря на то, что личность агрессора установлена, сотрудники ГИБДД ищут его с 18 февраля, его Infiniti объявлена в розыск.



Пострадавший рассказывает, что ехал за рулем своей KIA Rio по средней полосе на Московской. Колчанов попытался вклиниться в ряд. Когда екатеринбуржец не пропустил его, правонарушитель въехал в KIA. Потом выскочил из машины и пошел выяснять отношения, разбил нос пострадавшему, а потом еще и стал пинать по машине.



По итогам проверки будет принято процессуальное решение, отмечают в полиции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»