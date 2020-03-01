13:08 | 5.03.2020

фото: onlyblog.ru

В канун Международного женского дня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга прозвучат сонеты Шекспира и стихи, воспевающие женщин. Мероприятие запланировано на 6 марта в рамках совместного проекта СвЖД и Свободного театра им. Саманты Смит.



Пресс-служба Свердловской магистрали отмечает, что на вокзале прозвучат мелодекламации с участием саксофонов квартета «iSaxBand», а артисты вручат женщинам тюльпаны.



Отметим, с середины февраля в Екатеринбург прибыло свыше 450 тонн цветов на семи боингах. В преддверии 8 Марта из Нидерландов везли тюльпаны, хризантемы, лилии, орхидеи, кенийские розы, гвоздики.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»