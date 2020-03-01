В Свердловской области оштрафована очередная компания за нарушение антикоррупционного законодательства

10:18 | 5.03.2020

Фото: zen.yandex.ru

Прокуратура Туринского района проверила «Единую дежурно-диспетчерскую службу» на соблюдение антикоррупционного законодательства. Речь идет о требованиях при привлечении к трудовой деятельности бывших государственных служащих.



Установлено, что в ноябре 2017 года организация приняла на работу бывшего руководителя отдела МВД России по Туринскому району.



В силу ч. 4 ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора работодателю государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. Директор ЕДДС эти требования не выполнил.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что в отношении руководителя организации возбуждено административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»).



Мировой судья судебного участка № 2 Туринского судебного района признал директора муниципального учреждения виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»