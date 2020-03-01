В Свердловской области осужден мужчина, ударивший ножом гражданина за устное замечание

09:40 | 5.03.2020

Фото: megapolisonline.ru

Артемовский городской суд признал виновным Евгения Ибатулина в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).



Прокуратура Свердловской области сообщает, что, будучи в нетрезвом состоянии, Ибатулин в декабре прошлого года вступил в перепалку с потерпевшим. На почве личных неприязненных отношений имеющимся при себе ножом обвиняемый умышленно нанес один удар жертве в область грудной клетки, причинив ему телесное повреждение в виде колото-резаной раны грудной клетки слева. Поводом для совершения преступления стало незначительное обстоятельство – потерпевший сделал устное замечание Ибатулину, находившемуся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и выражавшемуся нецензурной бранью, о недопустимости подобного поведения.



Установлено, что агрессор уже привлекался к ответственности по данной статье, и ему было назначено четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. При этом Ибатулин вышел из колонии незадолго до произошедшего инцидента.



Артемовский городской суд назначил Евгению Ибатулину наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год три месяца.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»