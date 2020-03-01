Школьник из Екатеринбурга победил во всероссийском конкурсе сочинений

19:49 | 4.03.2020

Фото: vks.edu.ru

Школьник из екатеринбургской гимназии №9 Борис Можаев стал победителем Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», приуроченного к Году памяти и славы. Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, это уже вторая победа шестиклассника в этом конкурсе.



Уточняется, что мальчик уже становился победителем в 2018 году.



В этот раз в конкурсе принимали участие 87 работ, победителями являются авторы 10 лучших сочинений. С успехом юношу поздравил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биткуганов.



«От всего сердца поздравляю Бориса, его педагога Наталью Евгеньевну Анохину и, конечно, семью!», – отметил Биткуганов.



Добавим, что победителей конкурса пригласили 9 мая на парад Победы на Красной площади.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»