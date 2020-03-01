Свердловские медики продолжают контролировать ситуацию с коронавирусом

19:04 | 4.03.2020

Фото: iarex.ru

В Свердловской области врачи продолжают проводить профилактические мероприятия против коронавируса, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Так, в аэропорту Кольцово проводится двойной тепловизионный контроль всех бортов, прибывших из стран, где зафиксированы вспышки болезни. За гражданами, прибывающими из Италии, Республики Корея и Ирана введены ограничительные мероприятия, кроме того, граждан, приехавших из КНР и Ирана, изолируют по месту жительства на 2 недели с момента прибытия. На сегодняшний день медики следят за состоянием 245 приезжих.



Напомним, что всем людям, вернувшимся из других стран, заметивших у себя симптомы недомогания и ОРВИ, следует незамедлительно сообщить об этом врачу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»