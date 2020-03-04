Новости дня
18:43 | 4.03.2020
Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»
В Екатеринбурге образовались сильные пробки
Сильные заторы можно наблюдать на улицах 8 Марта, Куйбышева, Московской, Фурманова, Восточной, Халтурина, Первомайской, Челюскинцев, проспектах Космонавтов, Ленина и на других дорогах.
Ситуация осложняется многочисленными ДТП. Аварии случилось на улицах Посадской, недалеко от перекрестка с Белореченской, на Московской у поворота на Авиационную, на перекрестке Советской и Уральской, а также на Данилы Зверева рядом с перекрестком с Вилонова.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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