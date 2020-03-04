В Екатеринбурге образовались сильные пробки

18:43 | 4.03.2020

Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

В уральской столице образовались сильные заторы. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов.



Сильные заторы можно наблюдать на улицах 8 Марта, Куйбышева, Московской, Фурманова, Восточной, Халтурина, Первомайской, Челюскинцев, проспектах Космонавтов, Ленина и на других дорогах.



Ситуация осложняется многочисленными ДТП. Аварии случилось на улицах Посадской, недалеко от перекрестка с Белореченской, на Московской у поворота на Авиационную, на перекрестке Советской и Уральской, а также на Данилы Зверева рядом с перекрестком с Вилонова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»