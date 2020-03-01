В Екатеринбурге мужчина попал под поезд

15:30 | 4.03.2020

В Екатеринбурге на подъездных путях к «Уралмашзаводу» мужчина попал под маневровый тепловоз № 2148. Инцидент произошёл на перегоне Садовая — пост Пышма.



Информацию подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«Мужчина с предварительным диагнозом травматическое деформирование левой стопы госпитализирован в ГКБ № 36 Екатеринбурга. Сотрудники полиции уже установили его личность. Это гражданин Алевкеров 1968 г. р. Медики оказывают ему необходимую помощь. Причина, по которой он угодил под поезд, выясняется сыщиками»,- отметил Горелых.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»