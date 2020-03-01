Житель Кировграда при получении прав дал фальшивую справку из медучреждения

12:13 | 4.03.2020

Фото: Кировградский городской суд

Житель Кировграда Свердловской области при получении водительского удостоверения предоставил недостоверную справку из медицинского учреждения (наркологического диспансера).



Кировградский городской суд принял решение обязать мужчину вернуть в отдел ГИБДД водительское удостоверение категории «В». При поступлении исполнительного документа в Кировградский районный отдел судебный пристав-исполнитель возбудила исполнительное производство.



Должник был вызван на приём, в ходе которого ему объяснили последствия неисполнения судебного решения в срок и предупредили его о мерах принудительного исполнения. Он сдал удостоверение в отдел ГИБДД.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»