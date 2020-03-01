В Краснотурьинске у ребенка диагностировали «не китайский» коронавирус

17:31 | 3.03.2020

Фото: pixabay.com

В Краснотурьинске у пятилетнего ребенка-инвалида диагностировали коронавирус. Об этом сообщил источник ЕАН в медицинских кругах. Однако в свердловском управлении Роспотребнадзора сообщили, что это был не «китайский» вирус.



Собеседник издания рассказал, что ребенок был дома, и у него внезапно появилась одышка. Отец вызвал скорую, его увезли в больницу и диагностировали сначала пневмонию. Лечение проходило две недели, однако ребенку лучше не становилось. В итоги взяли кровь и мазок, чтобы проверить именно на коронавирус. Результат анализов оказался положительный.



Как заявили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора заявили, есть вероятность, что у ребенка диагностировали иную разновидность коронавируса. А в пресс-службе областного минздраве пояснили, что коронавирусы – это семейство, которое включает на январь 2020 года 40 видов РНК-содержащих вирусов, которые объединены в два подсемейства, поражающих человека и животных.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»