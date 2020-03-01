В Екатеринбурге назначена дата прощания с архитектором, погибшим после избиения экс-сотрудниками МЧС

14:36 | 3.03.2020

Фото: Александр Кротов / Facebook

Прощание с екатеринбургским архитектором Александром Кротовым, погибшим после избиения двумя экс-сотрудниками МЧС, состоится в четверг, 5 марта. Как сообщил интернет-газете Znak друг архитектора Александр Попов, проходить прощание будет на улице Серафимы Дерябиной, 41, в зале №2 в 12:00.



Напомним, что 11 января екатеринбургского архитектора избили два пьяных бывших сотрудников МЧС из-за того, что Александр Кротов сделал им замечание. От полученных травм у пострадавшего случился инсульт. Врачи Екатеринбурга боролись за его жизнь в течение полутора месяцев, однако спасти его не удалось, мужчина погиб в конце февраля.



По результатам судмедэкспертизы выяснилось, что причиной смерти архитектора стала «диффузная травма головного мозга» и «контакт с тупым предметом на неуточненном месте с неопределенными намерениями». Как рассказал друг Кротова, дело находится на рассмотрении в следственном отделе по Кировскому району свердловского СКР.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»