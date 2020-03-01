В Екатеринбурге состоялся гала-концерт фестиваля «Большая перемена»

19:43 | 2.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице сегодня, 2 марта, в Киноконцертном театре Космос прошел гала-концерт ХХ фестиваля творческих возможностей педагогов «Большая перемена», об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.



Педагоги школ Екатеринбурга в течение нескольких часов демонстрировали свои таланты на сцене. Учителя показывали свои лучшие вокальные и танцевальные номера.



Следует отметить, что конкурсной программе районных туров приняли участие более 2 тысяч педагогов из 100 образовательных организаций, в их число вошли учителя, руководители учреждений, заместители, педагоги допобразования, воспитатели, а также учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал.



На галаконцерте лучшие педагоги были награждены в номинациях: «Новое имя», «Золотой фонд», «Новая высота», «Вокальное искусство», «Народное творчество», «Хореография», «Оригинальный жанр».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»