Свердловские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по самбо

19:02 | 2.03.2020

Фото: svgz.ru

Четверо свердловских спортсменов завоевали медали на чемпионате России по самбо в Чебоксарах. «Серебро» взяли Олеся Посылкина из Екатеринбурга и представители клуба самбо УГМК из Верхней Пышмы: Владимир Гладких, Денис Суханов и Альсим Черноскулов.



Следует отметить, что результаты этого чемпионата определяют состав сборной страны на чемпионаты мира и Европы. Так, четверых свердловских спортсменов мы увидим на домашнем чемпионате Европы, который пройдет в мае в Екатеринбурге.



Добавим, что победители чебоксарскго турнира поедут на мировой форум в ноябре в Ашхабад.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»