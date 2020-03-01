Прошедшую зиму в Екатеринбурге признали самой теплой

18:20 | 2.03.2020

Фото: vkalendare.com

Зиму 2019-2020 стала самой теплой за все время метеонаблюдений, об этом сообщили специалисты ФГБУ «Уральское УГМС».



Средняя температура воздуха составила всего минус 6,3 градуса. Это на 7 градусов выше климатической нормы и на 1,8 градуса теплее прежних рекордных зим 1982-1983 и 2003-2004. Число дней с температурой воздуха выше нуля составило 9-11, при том что обычно их 1-2.



Добавим, что количество снега составило 116% нормы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»