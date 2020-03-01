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18:03 | 2.03.2020
Фото: zen.yandex.ru
В Екатеринбурге осужден дилер за распространение наркотиков массой свыше полкилограмма
Как сообщает прокуратура Свердловской области, в середине марта 2019 года у Чистякова возник умысел на незаконный сбыт наркотических средств. Поэтому в мессенджере он договорился с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, о незаконном сбыте наркотических средств. Получив информацию о местонахождении тайника с наркотиками, подсудимый на Режевском тракте забрал из условленного места пакет с запрещенным веществом массой не менее 543,71 гр. Впоследствии дома Чистяков расфасовал часть наркотиков не менее чем в 21 пакетик, после чего на общественном транспорте приехал в микрорайон «Уктус», где разместил в тайники подготовленные свёртки. После содеянного осужденный сфотографировал тайники и отправил данные об их местонахождении своему сообщнику. Впоследствии он и в иных местах Чкаловского района г. Екатеринбурга оборудовал тайники-закладки.
В мае 2019 года сотрудники полиции ППСП УМВД России по Екатеринбургу поймали преступника с поличным. При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты 27 свертков с находящимся внутри наркотическим средством – смесью общей массой 16,26 гр. Всего в ходе производства по уголовному делу количество изъятого наркотического средства – смеси составило более полкилограмма
Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга назначил Андрею Чистякову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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