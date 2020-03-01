В Екатеринбурге телефонные хулиганы терроризируют диспетчеров экстренных служб

15:20 | 2.03.2020

Фото: уральский-рабочий.рф

В сети «Интернет» ведут прямые трансляции двое пранкеров, которые звонят по ночам в экстренные службы и издеваются над диспетчерами. За онлайн-террором наблюдают сотни тысяч человек.



Так, хулиганы уже обращались в скорую помощь – просили проконсультировать о геморрое. В пожарно-спасательную службу – со словами «Девушка вы все тушите?», это самое безобидное, что они сказали диспетчеру.



Также они звонят и обычным людям по заявке тех, кто смотрит эти оскорбительные видео – начальнику, бывшему парню и пр. На угрозы шутники заявляют, что полиции не боятся.



В полиции Екатеринбурга пообещали позднее прокомментировать эту историю.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»