В Краснотурьинске отключили отопление в десяти детсадах и четырех школах

14:09 | 2.03.2020

Фото: 123ru.net

В Краснотурьинске сегодня отключили теплоснабжение и горячую воду в домах на 12 улицах, а также в 10 детсадах и четырех школах города. Более того, в зону отключения попали и другие социальные объекты.



Администрация Краснотурьинского ГО сообщает, что это связано с ремонтом на теплосети в районе улиц Базстроевская - Попова. Время окончания ремонтных работ и возвращения тепла и горячей воды потребителям пока неизвестно.



В зону отключения попали дома:

- на улице Попова, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54,

- улице Фрунзе, 24, 26,28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 56,

- улице Чкалова, 15, 16, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35,

- улице Базстроевская, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

- улице Молодежная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21,

- улице Ленина, 15, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 42, 44, 45, 48, 48а, 52, 56, 62, 68, 70, 72,74,74а, 76,

- улице Л. Комсомола, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37,

- улице Микова, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 37, 39, 41, 51, 53, 55, 57, 59, 63,

- улице 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12,

- улицах Чернышевского, Калинина, Фрунзе, Южная (частный сектор).



Кроме того, это детски сады № 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 21, 22 и 23, школы № 9, 15, 23, 32, спортзал ДЮСШОР, колледж искусств, стадион "Маяк", здание администрации, бассейн и санаторий на улице Базстроевская, 11.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»