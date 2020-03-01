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13:53 | 2.03.2020
Фото: eanews.ru
В Екатеринбурге автовладелец отсудил у коммунальщиков 228 тысяч рублей за колею на дороге
Как сообщает пресс-служба областного суда, инцидент произошел в феврале 2019 года. При перестроении на Московском тракте Ford Focus, за рулем которого сидел Дмитрий, попал в колею, после чего его выбросило на ограждение. В результате ДТП автомобиль получил повреждения, стоимость ликвидации которых, согласно заключению эксперту, составляет 363 тысячи рублей.
Согласно акту недостатков в содержании дорог, составленному сотрудником ГИБДД, на дорожном полотне была колея длиной 35,7 м, высотой – 7 см. За содержание этого участка отвечает МБУ «Верх-Исетское ДЭУ». Дмитрий пришел в суд с требованием, чтобы коммунальщики выплатили ему всю сумму ремонта, а также сопутствующие расходы. Тогда районный суд признал, что 90% вины лежит на Верх-Исетском ДЭУ и обязал его выплатить автовладельцу чуть больше 38 тысяч рублей.
Водитель с таким решением не согласился и подал апелляцию. Областной суд счел, что вина Дмитрия в ДТП незначительна. Двигаясь со скоростью 40 км/час, он не нарушил скоростного режима, только при совершении перестроения из полосы в полосу не убедился в безопасности маневра, не выбрал нужную скорость в ночное время суток, чем нарушил п.п. 8.1, 10.1 ПДД. Суд апелляционной инстанции определил вину водителя 40 %, а 60 % легло на долю ответчика МБУ «Верх-Исетское ДЭУ». В итоге, коммунальщиков обязали выплатить Дмитрию 228 тысяч рублей с учетом всех расходов и ремонта машины.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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13:53 | 2.03.2020
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