Из Екатеринбурга задерживают вылет пассажирского самолета в Армению

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово задерживается вылет самолета в Ереван.По данным онлайн-табло, воздушное судно, которое обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии», должно было отправится в Ереван в 14:10 по местному времени. Однако вылет перенесен на шесть часов и состоится в 20:05 по местному времени.Добавим, также сегодня в Кольцово задерживается прилёт лайнера из Утапао. Вместо 18:55 по местному времени рейс RL-8572 авиакомпании Royal Flight прибудет в Екатеринбург только в 20:20 по местному времени.