В Екатеринбурге тело считавшегося пропавшим без вести мужчины обглодали собаки

12:41 | 2.03.2020

Фото: migalki.org

В Екатеринбурге найдено тело 40-летнего мужчины, который считался пропавшим без вести с 14 февраля этого года. Труп обглодали бродячие собаки.



Руководитель пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что один из псов принес череп погибшего во двор жилого дома №10 по улице Черкасской.



Полковник Горелых отметил, что вызов поступил диспетчерам дежурной части отдела полиции №8 УМВД по Екатеринбургу еще днем 29 февраля. Жители пожаловались, что собака таскает по двору и грызет человеческий череп. Тогда на место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД во главе с начальником уголовного розыска майором полиции Андреем Коньковым, а также сотрудники Следственного комитета.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД нашли на территории татаро-башкирского кладбища обглоданное животными тело мужчины. В карманах погибшего был найден паспорт на имя пропавшего 14 февраля екатеринбуржца, проживавшего на улице Токарей. Рядом с телом найдены шприцы. Валерий Горелых отмечает, что собранные материалы направлены на экспертизу с целью выяснения обстоятельств произошедшего.



В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»