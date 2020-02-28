Уральские православные отмечают Прощёное воскресенье

11:48 | 1.03.2020

Фото: Екатеринбургская епархия

Сегодня, 1 марта, православные отмечают Прощёное воскресенье митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит вечерню с чином прощения в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга (ул. Розы Люксембург, 57).



Прощеным воскресеньем, так в просторечии называется неделя сыропустная, в которую Церковь отмечает память Адамова изгнания, завершится последняя перед Великим постом седмица.



«Прости другого и Господь простит тебя – в этом сокрыта огромная мудрость человеческой жизни, потому что в этом прощении, в этом искоренении злой памяти о другом человеке и кроется способность лицезреть и воспринять в эту жизнь благодать Христову»,- говорит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



Начало вечерни с чином прощения в 17.00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»