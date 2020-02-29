Уральские студенты на встрече с Татьяной Мерзляковой обсудили будущие поправки в Конституцию РФ

16:25 | 29.02.2020

Фото: официальный сайт правительства Свердловской области

Татьяна Мерзлякова – уполномоченный по правам человека в Свердловской области и член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию встретилась со студентами Уральского федерального университета. На встрече обсуждалось создание возможностей для открытого обсуждения инициатив по внесению изменений в главный документ страны и участие молодежи в этом процессе.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в основном студенты спрашивали о количестве поступивших поправок и предложений от жителей области. По словам Татьяны Мерзляковой, она получила более двух сотен предложений, и большое количество инициатив, поступивших к ней за этот период, касались защиты и соблюдения трудовых прав, прав и социальных гарантий пенсионеров, защиты интересов детей.



«Все мы понимали и понимаем, что стране нужны перемены. Права и свободы гражданина при этом должны быть незыблемыми, они у нас очень полно прописаны, и одни из лучших в мире. Но изменения, которые касается внутреннего управления государством, – требование времени», – отметила Татьяна Мерзлякова.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»