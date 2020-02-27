В Невьянске осужден героиновый наркоман

10:46 | 28.02.2020

Фото: zen.yandex.ru

Невьянский городской суд вынес приговор 38-летнему Марату Расаеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).



Прокуратура Свердловской области сообщает, что 25 декабря 2019 года осужденный созвонился с неизвестным и договорился о приобретении героина в крупном размере. В тот же день Расаев нашел шесть свертков с запрещенным веществом на территории остановочного пункта железнодорожной станции. После этого он спрятал наркотическое средство в салон автомобиля своего знакомого до момента задержания и изъятия сотрудниками полиции.



Невьянский городской суд назначил Марату Расаеву наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждому.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»