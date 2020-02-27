В Екатеринбурге ищут подрядчика для ремонта дорог

10:12 | 28.02.2020

Фото: oktnews.ru

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует восемь участков дорог за 248 млн 154 тыс. рублей.



В список вошли:

- улица Краснофлотцев (от переулка Черноморского до Ползунова);

- улица Маршала Жукова;

- улица Восстания (от Ильича до Бакинских Комиссаров);

- переулок Мельковский;

- автодорога по улице Белякова (от автодороги по улице Технической до автодороги по улице Уткинской);

- улица Уткинская;

- улица Софьи Перовской;

- улица Опалихинская (от автодороги по улице Готвальда до автодороги по улице Бебеля).



Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, аукцион пройдёт 11 марта. Подрядчик должен будет отремонтировать восемь участков дорог до 25 сентября 2020 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»