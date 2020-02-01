В Екатеринбурге прошел семинар по категорированию торговых объектов и разработке паспортов безопасности

18:45 | 27.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В администрации уральской столицы сегодня, 27 декабря, прошел семинар по категорированию торговых объектов и разработке паспортов безопасности.



Правообладатели торговых объектов и представители УВД, ФСБ и администрации обсудили алгоритм работы правообладателя после получения уведомления о необходимости категорирования торгового объекта, перечень требований к антитеррористической защищенности объектов и непосредственно разработку паспортов безопасности.



«В зависимости от ведомственной принадлежности и рода деятельности, паспорт безопасности необходимо согласовать у нескольких структур, в том числе у Росгвардии, МЧС и ФСБ», - отметили в администрации.



Добавим, что во время мероприятия начальник отдела организации охраны объектов УВД вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу Светлана Мокрушина напомнила, что правообладателям торговых объектов, где отсутствует паспорт безопасности, грозят штрафы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»